У Грузії четвертий день тривають протести: яка ситуація зараз

Протести у Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що країна відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Це викликало хвилю протестів, які тривають вже четвертий день.

Мітинги супроводжуються сутичками з силовиками, які намагаються силою розігнати протести. Ввечері 30 листопада ситуація ще більше загострилася. Протестувальники у Тбілісі використали проти правоохоронців піротехніку та різні предмети, поліція кілька разів застосувала водомети та сльозогінний газ.

Також повідомлялося, учасники акції будували барикади, а у будівлі грузинського парламенту спалахнула пожежа.

Грузинські дипломати звільняються через зрив владою євроінтеграції. США тим часом призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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