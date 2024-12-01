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У Грузії четвертий день тривають протести: яка ситуація зараз

Фото: у Грузії четвердий день протестів проти влади (t.me/ekho_kavkaza)
Автор: Наталія Юрченко

У Грузії четвертий день тривають протести проти зриву євроінтеграції. Мітингувальники не розійшлися, попри спроби силовиків розігнати протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу" та "Перший канал Грузії".

Станом на ранок 1 грудня у Тбілісі та інших містах Грузії продовжуються масштабні мітинги проти керівної партії "Грузинська мрія". Акції були спровоковані заявою влади про зупинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

У грузинській столиці учасники мітингу продовжують акцію протесту на проспекті Чавчавадзе. Попри спроби силового розгону, багато грузинів залишилася на ніч на вулицях. Протестувальники у Тбілісі палять багаття, щоб зігрітися. 

 

Мітингувальники сьогодні зранку зібралися біля будівлі Тбіліського державного університету. До того протестувальники стояли перед Філармонією, куди вони перемістилися з проспекту Руставелі.

Учасники мітингу закликають громадян вийти на мітинг.

 

 

Як повідомляють ЗМІ, вчора у Тбілісі на протесті постраждав фоторепортер громадського мовника та Reuters Іраклій Геденідзе. Йому в ногу, ймовірно, потрапила піротехніка.

Протести у Грузії

Нагадаємо, 28 листопада, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що країна відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Це викликало хвилю протестів, які тривають вже четвертий день.

Мітинги супроводжуються сутичками з силовиками, які намагаються силою розігнати протести. Ввечері 30 листопада ситуація ще більше загострилася. Протестувальники у Тбілісі використали проти правоохоронців піротехніку та різні предмети, поліція кілька разів застосувала водомети та сльозогінний газ.

Також повідомлялося, учасники акції будували барикади, а у будівлі грузинського парламенту спалахнула пожежа.

Грузинські дипломати звільняються через зрив владою євроінтеграції. США тим часом призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

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