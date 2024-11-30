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Протести в Грузії: мітингувальники звели барикади, в будівлі парламенту пожежа

Субота 30 листопада 2024 22:36
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Протести в Грузії: мітингувальники звели барикади, в будівлі парламенту пожежа Фото: протести у Грузії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У столиці Грузії Тбілісі велика кількість людей знову вийшли на протести до будівлі парламенту. В одному з кабінетів почалася пожежа, водночас мітингувальники будують барикади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказький Вузол".

Як пише видання, грузини почали будувати барикади біля будівлі парламенту Грузії. На відео в Telegram-каналах та видань видно, як учасники акції протесту несуть великі фрагменти огорож, використовують лавки та стенди.

Також у Telegram-каналах публікують відео, на якому видно пожежу в одному з кабінетів будівлі парламенту. За попередніми даними, туди залетів піротехнічний виріб, якими користуються протестувальники.

Крім цього, біля входу до будівлі парламенту Грузії люди також спалили опудало засновника правлячої партії "Грузинська мрія" Бідзини Іванішвілі.

Тим часом спецназ та інші підрозділи поліції вже мобілізовані на площі Свободи, а також на прилеглих до парламенту вулицях Чичінадзе і 9 квітня.

Міністерство внутрішніх справ Грузії у свою чергу попередило протестувальників про приведення в готовність поліцейських сил. Подібні попередження зазвичай говорять перед початком розгону протестувальників.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США заявили, що Америка призупинила стратегічне партнерство з Грузією. За цим послідувала відмова влади від переговорів про вступ до ЄС, а також силовий розгін демонстрантів.

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