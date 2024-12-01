В Грузии четвертый день продолжаются протесты: какая ситуация сейчас

На утро 1 декабря в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются масштабные митинги против руководящей партии "Грузинская мечта". Акции были спровоцированы заявлением властей об остановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

В грузинской столице митингующие продолжают акцию протеста на проспекте Чавчавадзе. Несмотря на попытки силового разгона, многие грузины остались на ночь на улицах. Протестующие в Тбилиси разжигают костры, чтобы согреться.

Митингующие сегодня с утра собрались у здания Тбилисского государственного университета. До этого протестующие стояли перед Филармонией, куда они переместились с проспекта Руставели.

Участники митинга призывают граждан выйти на митинг.

Как сообщают СМИ, вчера в Тбилиси на протесте пострадал фоторепортер общественного вещателя и Reuters Ираклий Геденидзе. Ему в ногу, вероятно, попала пиротехника.