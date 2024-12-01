В Грузии четвертый день продолжаются протесты: какая ситуация сейчас

В Грузии четвертый день продолжаются протесты против срыва евроинтеграции. Митингующие не разошлись, несмотря на попытки силовиков разогнать протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа" и "Первый канал Грузии".
На утро 1 декабря в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются масштабные митинги против руководящей партии "Грузинская мечта". Акции были спровоцированы заявлением властей об остановке процесса евроинтеграции до 2028 года.
В грузинской столице митингующие продолжают акцию протеста на проспекте Чавчавадзе. Несмотря на попытки силового разгона, многие грузины остались на ночь на улицах. Протестующие в Тбилиси разжигают костры, чтобы согреться.
Митингующие сегодня с утра собрались у здания Тбилисского государственного университета. До этого протестующие стояли перед Филармонией, куда они переместились с проспекта Руставели.
Участники митинга призывают граждан выйти на митинг.
Как сообщают СМИ, вчера в Тбилиси на протесте пострадал фоторепортер общественного вещателя и Reuters Ираклий Геденидзе. Ему в ногу, вероятно, попала пиротехника.
Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года. Это вызвало волну протестов, продолжающихся уже четвертый день.
Митинги сопровождаются столкновениями с силовиками, пытающимися силой разогнать протесты. Вечером 30 ноября ситуация еще больше обострилась. Протестующие в Тбилиси использовали против правоохранителей пиротехнику и различные предметы, полиция несколько раз применила водометы и слезоточивый газ.
Также сообщалось, что участники акции строили баррикады, а в здании грузинского парламента вспыхнул пожар.
Грузинские дипломаты увольняются из-за срыва властями евроинтеграции. США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.
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