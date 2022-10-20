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Грузия закупила у России нефти в четыре раза больше, чем в прошлом году, - СМИ

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Грузия, Четверг 20 октября 2022 16:30
Грузия закупила у России нефти в четыре раза больше, чем в прошлом году, - СМИ Фото: Грузия закупила у России нефти в четыре раза больше, чем в прошлом году (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%. Это произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новости-Грузия".

Как сообщает издание, за девять месяцев 2022 года экспорт вырос на 11% до 473 млн. долларов. А рост импорта происходил более высокими темпами - на 73%, до 1,24 млрд долларов. В целом Грузия увеличила товарооборот с Россией на 50%. Увеличение товарооборота в Россию произошло за счет увеличения импорта нефтепродуктов.

"Если за 9 месяцев 2021 года Грузия закупила у России нефти на 96 миллионов долларов, то в 2022 году эта цифра увеличилась до 431 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

В результате Россия для Грузии является крупнейшим импортером нефти. Импорт других товаров также увеличился, включая импорт российской муки, российского угля и маргарина. Также Грузия увеличила экспорт вина в Россию, в этом году отправлено вина на сумму 109 миллионов долларов, что на 15% больше, чем в прошлом.

Также резко увеличился реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. Если в прошлом году в РФ было экспортировано около 2 тысяч автомобилей на сумму 12,4 миллиона долларов, то за 9 месяцев 2022 экспорт превысил 45,7 миллиона, а количество экспортируемых автомобилей составляет 3,2 тысяч.

Напомним, еще в феврале Грузия заявила, что не будет вводить экономические санкции против Российской Федерации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматических соображений.

Позже стало известно, что Грузия может участвовать в обходе санкций против российской нефти.

Европейские нефтяные санкции в отношении России уже влияют на торговлю.

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