Грузия выступает против РФ в ПАСЕ из солидарности с Украиной

Грузинская делегация во главе с первым вице-спикером парламента Тамарой Чугошвили выступает против восстановления права голоса России в ПАСЕ. Об этом сообщает грузинское издание Imedinews.

Как сообщается, Грузия заявляет об угрозах со сторони РФ, с которыми сталкиваются Грузия и Украина. Чугошвили выразила свою солидарность с Украиной.

"Нам грустно, что большинство стран поддержали восстановление права голоса России. Мы не собираемся участвовать ни в каких торжествах, мы будем только обсуждать проблемы, которые приходят из России в нашу страну и Украину", - сказала она.

Напомним, в Страсбурге сегодня открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протесте против возвращения РФ.

Кроме этого, грузинская делегация не будет в полном составе принимать участия в октябрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Грузия поддерживает позицию Украины и еще пяти стран из-за возвращения России в состав Ассамблеи.

РБК-Украина писало, что в этом году Ассамблея поддержала резолюцию о возвращении делегации Российской Федерации. За такое решение проголосовали 118 членов ПАСЕ, против были 62, 10 воздержались. В полном составе резолюцию поддержали делегации из Франции, Турции, Азербайджана, Испании, Италии, Норвегии, Австрии, Словакии, Португалии, Сербии.