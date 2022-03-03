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Грузия вслед за Украиной подписала заявку на членство в ЕС

Новина українською →
Тбилиси, Четверг 03 марта 2022 16:29
Грузия вслед за Украиной подписала заявку на членство в ЕС Фото: грузинский премьер Ираклий Гарибашвили (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Грузия вслед за Украиной подписала заявку на вступление в Европейский союз. Документ сегодня подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, прорыв к строительству европейской демократии и к членству в ЕС станет шагом к объединению Грузии.

"Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство", - заявил Гарибашвили.

Напомним, после начала российского вторжения Украина подала заявку на вступление в Евросоюз по особой ускоренной процедуре. На данный момент заявка рассматривается, Европейский парламент рекомендовал дать Украине статус страны-кандидата.

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