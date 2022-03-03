Грузия вслед за Украиной подписала заявку на членство в ЕС

Грузия вслед за Украиной подписала заявку на вступление в Европейский союз. Документ сегодня подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, прорыв к строительству европейской демократии и к членству в ЕС станет шагом к объединению Грузии.

"Уверен, что путь интеграции в ЕС мы пройдем вместе с нашими абхазскими и осетинскими соотечественниками и вместе с ними построим единое, европейское, сильное государство", - заявил Гарибашвили.