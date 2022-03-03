ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грузія слідом за Україною підписала заявку на членство в ЄС

Новость на русском →
Тбілісі, Четвер 03 березня 2022 16:29
Грузія слідом за Україною підписала заявку на членство в ЄС Фото: грузинський прем'єр Іраклій Гарібашвілі (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Грузія слідом за Україною підписала заявку на вступ до Європейського союзу. Документ сьогодні підписав прем’єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

За його словами, прорив до будівництва європейської демократії та членства в ЄС стане кроком до об'єднання Грузії.

"Упевнений, що шлях інтеграції в ЄС ми пройдемо разом з нашими абхазькими та осетинськими співвітчизниками та разом з ними побудуємо єдину, європейську, сильну державу", - заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу за особливою прискореною процедурою. Наразі заявка розглядається, Європейський парламент рекомендував надати Україні статусу країни-кандидата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Грузія
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі