Грузия отказалась присоединиться к санкциям против РФ из-за "сильных аргументов"

Грузия не вводит санкции против России и у страны для этого есть якобы очень сильные аргументы.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Эхо Кавказа ".

"У нас очень четкая позиция в этом направлении: мы не вводим санкции - и у нас есть для этого очень сильные аргументы", - сказал он.

Кобахидзе заверил, что в то же время Грузию не используют для обхода санкций.

Также по словам главы премьера, Грузия поддерживает Украину "политически, оказывает ей мощную гуманитарную помощь", у Грузии "исключительно дружеские отношения с украинским народом".

Отношение Грузии к санкциям против РФ

Официальные власти в Грузии сообщают, что придерживаются всех введенных санкций стран Запада против РФ. Однако сама Грузия вводить санкции против России не намерена.

Ранее поэтому президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по новым персональным санкциям против 190 физического и 290 юридических лиц. В список санкций попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая рейсы в Россию.

В сентябре президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Грузии важно синхронизировать геополитический курс с внешнеполитическими приоритетами ЕС и последовательной поддержкой санкционной политики против России.

В сентябре в Грузии вступил в силу запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей из стран Евросоюза в Россию и Беларусь.