Грузія відмовилась від перемовин щодо вступу до ЄС до 2028 року

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Євросоюзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", – сказав Кобахідзе.

За його словами, для Грузії "абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію до Євросоюзу як милостиню, яку ЄС має нам подати".

"Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії", - заявив він.

Прем'єр сказав, що кінець 2028 року - це той термін, коли Грузія буде готова, насамперед економічно, щоб розпочати переговори щодо вступу до Європейського союзу до 2030 року.

Вибори до парламенту Грузії

26 жовтня в Грузії відбулися парламентські вибори, під час яких були зафіксовані порушення, зокрема масові вкидання бюлетенів, видача кількох бюлетенів одній особі та сутички.

За даними ЦВК, провладна проросійська партія "Грузинська мрія" набрала понад 54% голосів. Однак президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція не визнали результати. У Тбілісі розпочалися протести проти оголошених підсумків виборів.