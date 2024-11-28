Грузия отказалась от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", – сказал Кобахидзе.

По его словам, для Грузии "совершенно неприемлемо рассматривать интеграцию в Евросоюз как милостыню, которую ЕС должен нам представить".

"Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты в качестве шантажа против Грузии", - заявил он.

Премьер сказал, что конец 2028 года – это тот срок, когда Грузия будет готова, прежде всего экономически, чтобы начать переговоры по вступлению в Европейский союз до 2030 года.

Выборы в парламент Грузии

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы, во время которых были зафиксированы нарушения, в том числе массовые вбросы бюллетеней, выдача нескольких бюллетеней одному лицу и стычки.

По данным ЦИК, провластная пророссийская партия "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов. Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция не признали результаты. В Тбилиси начались протесты против оглашенных итогов выборов.