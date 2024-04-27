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Грузія віддаляється від європейських ідей, - президент Литви

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Заплановані законодавчі зміни, які ухвалює уряд Грузії демонструють, що країна не наближається, а віддаляється від європейських ідей.

Про це сказав президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova.

"На жаль, події, заплановані законодавчі зміни, ясно демонструють, що наша близька країна, Грузія, не наближається, а, навпаки, віддаляється від європейських ідей", - сказав Науседа.

Він наголосив, що такі дії уряду створюють перешкоди для плавного продовження шляху європейської інтеграції.

"Ми повинні реагувати на це", - заявив президент Литви.

 

Законодавчі зміни в Грузії

Нагадаємо, 18 квітня цього року парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Очікується, що друге читання відбудеться 30 квітня.

Зауважимо, що це вже друга спроба правлячої партії Грузії ухвалити подібний закон. Того разу в Тбілісі почалися масштабні протести проти законопроекту.

У ході акцій навіть відбулися зіткнення з поліцією, яка використала сльозогінний газ та водомети.

Цього разу в Тбілісі знову відновились протести. Мешканці країни виступають проти скандального закону.

На даний законопроект відреагували в Європарламенті. Як реакцію на дії грузинського уряду в ЄП ухвалили резолюцію.

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