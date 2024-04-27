Грузія віддаляється від європейських ідей, - президент Литви

"На жаль, події, заплановані законодавчі зміни, ясно демонструють, що наша близька країна, Грузія, не наближається, а, навпаки, віддаляється від європейських ідей", - сказав Науседа.

Він наголосив, що такі дії уряду створюють перешкоди для плавного продовження шляху європейської інтеграції.

"Ми повинні реагувати на це", - заявив президент Литви.