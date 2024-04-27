Грузия отдаляется от европейских идей, - президент Литвы

Запланированные законодательные изменения, которые принимает правительство Грузии демонстрируют, что страна не приближается, а отдаляется от европейских идей.
Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova.
"К сожалению, события, запланированные законодательные изменения, ясно демонстрируют, что наша близкая страна, Грузия, не приближается, а, наоборот, отдаляется от европейских идей", - сказал Науседа.
Он подчеркнул, что такие действия правительства создают препятствия для плавного продолжения пути европейской интеграции.
"Мы должны реагировать на это", - заявил президент Литвы.
Напомним, 18 апреля этого года парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Ожидается, что второе чтение состоится 30 апреля.
Это уже вторая попытка правящей партии Грузии принять подобный закон. В тот раз в Тбилиси начались масштабные протесты против законопроекта.
В ходе акций даже произошли столкновения с полицией, которая использовала слезоточивый газ и водометы.
На этот раз в Тбилиси снова возобновились протесты. Жители страны выступают против скандального закона.
На этот законопроект отреагировали в Европарламенте. В качестве реакции на действия грузинского правительства в ЕП приняли резолюцию.
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