Грузія – Україна: матч Ліги націй опинився під загрозою через стихію

Поєдинок 5-го туру Дивізіону B Ліги націй 2024/25 між збірною Грузії та національною командою України може не відбутися через несприятливі погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матч Грузія – Україна запланований на 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі мав прозвучати о 19:00.
За лічені години до початку матчу в столиці автономної Аджарії розпочалася осіння злива. Рясний дощ не припиняється і добряче полив трибуни "Аджарабет Арени". Водночас газон був накритий спеціальною плівкою, а працівники стадіону активно "вимітали" воду з поля.
Наразі невідомо, чи впорається дренаж газону з такою кількістю опадів. Долю зустрічі вирішать суддівська бригада та делегат УЄФА. Поєдинок нібито можуть перенести на неділю, 17 листопада. Тоді збірній України доведеться зіграти два матчі за три дні.
Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).
У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Криськів, Назаренко та Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.
Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма балами. Чехія набрала 7 очок, а команди Грузії та Албанії – по 6 пунктів. "Синьо-жовтим" не допоможуть Лунін (особисті причини), Циганков (травма), Буяльський та Ванат (обидва – ушкодження).
До слова, вранці підготували анонс поєдинку Грузії та України в групі Ліги націй.
Нагадаємо, напередодні збірна Косова зірвала матч проти Румунії в Дивізіоні C турніру.
Окрім того, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.