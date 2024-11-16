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Грузія – Україна: матч Ліги націй опинився під загрозою через стихію

Фото: Трибуни "Аджарабет Арени" поки порожні (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок 5-го туру Дивізіону B Ліги націй 2024/25 між збірною Грузії та національною командою України може не відбутися через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Грузія – Україна запланований на 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі мав прозвучати о 19:00.

За лічені години до початку матчу в столиці автономної Аджарії розпочалася осіння злива. Рясний дощ не припиняється і добряче полив трибуни "Аджарабет Арени". Водночас газон був накритий спеціальною плівкою, а працівники стадіону активно "вимітали" воду з поля.

Наразі невідомо, чи впорається дренаж газону з такою кількістю опадів. Долю зустрічі вирішать суддівська бригада та делегат УЄФА. Поєдинок нібито можуть перенести на неділю, 17 листопада. Тоді збірній України доведеться зіграти два матчі за три дні.

 

 

 

 

 

 

 

Україна в Лізі націй 2024/25

Команда Реброва розпочала турнір із двох поразок. У вересні "синьо-жовті" програли албанцям (1:2) та чехам (2:3).

У 3-му турі збірна України здобула першу перемогу, мінімально перегравши Грузію. Єдиний м'яч оформив Мудрик. Натомість відразу три виконавці – Криськів, Назаренко та Калюжний – тоді дебютували в складі національної команди.

Українська збірна перед листопадовим циклом посідає останнє місце в групі B1 з чотирма балами. Чехія набрала 7 очок, а команди Грузії та Албанії – по 6 пунктів. "Синьо-жовтим" не допоможуть Лунін (особисті причини), Циганков (травма), Буяльський та Ванат (обидва – ушкодження).

 

 

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Грузії та України в групі Ліги націй.

Нагадаємо, напередодні збірна Косова зірвала матч проти Румунії в Дивізіоні C турніру.

Окрім того, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.

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