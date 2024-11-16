Грузия – Украина: матч Лиги наций оказался под угрозой из-за стихии

Матч Грузия – Украина запланирован на 16 ноября в Батуми. Поединок примет стадион "Аджарабет Арена". Стартовый свисток встречи должен был прозвучать в 19:00.

За считанные часы до начала матча в столице автономной Аджарии начался осенний ливень. Обильный дождь не прекращается и изрядно полил трибуны "Аджарабет Арены". В то же время газон был покрыт специальной пленкой, а работники стадиона активно "выметали" воду с поля.

Пока неизвестно, справится ли дренаж газона с таким количеством осадков. Судьбу встречи решат судейская бригада и делегат УЕФА. Поединок якобы могут перенести на воскресенье, 17 ноября. Тогда сборной Украины придется сыграть два матча в течение трех дней.

Обновление от 18:30. Обе команды приехали на стадион и уже попробовали газон "Аджарабет Арены". Поединок должен начаться вовремя. В то же время дождь не прекратился.

Украина в Лиге наций 2024/25

Команда Реброва начала турнир с двух поражений. В сентябре "сине-желтые" проиграли албанцам (1:2) и чехам (2:3).

В 3-м туре сборная Украины одержала первую победу, минимально обыграв Грузию. Единственный мяч оформил Мудрик. В свою очередь сразу три исполнителя – Крыськив, Назаренко и Калюжный – тогда дебютировали в составе национальной команды.

Украинская сборная перед ноябрьским циклом занимает последнее место в группе B1 с четырьмя баллами. Чехия набрала 7 очков, а команды Грузии и Албании – по 6 пунктов. "Сине-желтым" не помогут Лунин (личные причины), Цыганков (травма), Буяльский и Ванат (оба – повреждения).