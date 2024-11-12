Грузія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України в прямому ефірі покажуть регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо) та "MEGOGO Спорт". Клієнтам кабельного ТБ трансляція також буде доступна. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку залишається платформа MEGOGO.

Передматчева студія розпочнеться там о 17:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти кавказьких "хрестоносців" буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

Раніше керманич збірної України Сергій Ребров пояснив відсутність Ярмоленка в списку викликаних. За словами тренера, на цей момент він прагне перевірити в справі інших виконавців на позиціях правого вінгера. Запрошення до лав "синьо-жовтих" у листопаді отримали Зубков і Гуцуляк.

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"Синьо-жовті" стартували в турнірі з двох поразок. У вересні підопічні Реброва поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Першу перемогу збірна України відсвяткувала в 3-му турі, мінімально здолавши Грузію. Єдиний м'яч оформив Мудрик. Водночас Криськів, Назаренко та Калюжний тоді дебютували в складі національної команди.

Перед листопадовим вікном матчів "синьо-жовті" йдуть останніми в квартеті B1, маючи в активі 4 очки. Утім, команда Реброва зберегла шанси на підвищення в класі. Для цього потрібно перемагати грузинів (16 листопада) та албанців (19 листопада).