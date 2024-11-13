ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грузія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Батумі, Середа 13 листопада 2024 14:25
UA EN RU
Грузія – Україна: прогноз на матч Ліги націй Фото: Іван Калюжний дебютував за "синьо-жовтих" проти грузинів (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України на виїзді зустрінеться з національною командою Грузії у рамках Ліги націй 2024/25.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Фахівці контори Favbet не змогли визначити однозначного фаворита протистояння. На перемогу "хрестоносців" заклали коефіцієнт 2,63. Тим часом потенційний успіх команди Сергія Реброва оцінили балом 2,83. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,25.

На мінімальну перемогу збірної України можна поставити з перспективним коефіцієнтом 8,40. Сміливою ставкою буде закластися на те, що забитий у стартові чверть години м'яч буде останнім у поєдинку з приголомшливим кефом 15,50.

Австрійці з Bwin підготували трохи інші цифри. Вони запропонували коефіцієнт 2,45 на перемогу збірної Грузії. Натомість на перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з кефом 2,75. На підсумкову нічию виставили бал 3,10.

Сміливою ідеєю буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із цікавим коефіцієнтом 14,50. Перемога підопічних Реброва за підсумком обох половин матчу збільшить виграш у 9,75 разів.

До поєдинку проти кавказької збірної Україна підходить на останній сходинці в квартеті B1. "Синьо-жовті" набрали 4 очки. Тим часом збірні Грузії та Албанії мають в активі по 6 пунктів, а Чехія – 7. Перший очний матч команд завершився мінімальною перемогою українців із голом Мудрика.

До слова, напередодні розібрали варіанти збірної України для виходу з групи Ліги націй.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй Букмекер
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа