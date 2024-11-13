Грузія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Збірна України на виїзді зустрінеться з національною командою Грузії у рамках Ліги націй 2024/25.

Матч Грузія – Україна відбудеться 16 листопада в Батумі. Поєдинок прийме стадіон "Аджарабет Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Фахівці контори Favbet не змогли визначити однозначного фаворита протистояння. На перемогу "хрестоносців" заклали коефіцієнт 2,63. Тим часом потенційний успіх команди Сергія Реброва оцінили балом 2,83. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,25.

На мінімальну перемогу збірної України можна поставити з перспективним коефіцієнтом 8,40. Сміливою ставкою буде закластися на те, що забитий у стартові чверть години м'яч буде останнім у поєдинку з приголомшливим кефом 15,50.

Австрійці з Bwin підготували трохи інші цифри. Вони запропонували коефіцієнт 2,45 на перемогу збірної Грузії. Натомість на перемогу "синьо-жовтих" можна поставити з кефом 2,75. На підсумкову нічию виставили бал 3,10.

Сміливою ідеєю буде закластися на голи обох команд у кожному з таймів із цікавим коефіцієнтом 14,50. Перемога підопічних Реброва за підсумком обох половин матчу збільшить виграш у 9,75 разів.

До поєдинку проти кавказької збірної Україна підходить на останній сходинці в квартеті B1. "Синьо-жовті" набрали 4 очки. Тим часом збірні Грузії та Албанії мають в активі по 6 пунктів, а Чехія – 7. Перший очний матч команд завершився мінімальною перемогою українців із голом Мудрика.