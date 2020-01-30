Грузия и Украина предотвратили заказное убийство двух граждан

Иллюстративное фото (RFE/RL)

Преступники планировали взорвать автомобиль при помощи дистанционного устройства

Службы безопасности Грузии и Украины предотвратили заказное убивство двух граждан Грузии. Об этом заявил представитель грузинской спецслужбы на брифинге, сообщает Эхо Кавказа.

Сообщается, что всего задержали 7 человек: 6 в Тбилиси и Батуми и еще одного в Харькове.

По данным представителя Контртеррористического центра Службы госбезопасности Грузии, убийство было спланировано именно на территории Украины. При этом мотивы преступников не сообщаются.

В то же время, по информации грузинских СМИ, жертвами преступников должны были стать братья Георгий и Давид Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными криминальными инцидентами.

Напомним, ранее в Киевской области полиция предотвратила заказное убийство адвоката. Правоохранители инсценировали убийство и спасли жизнь потенциальной жертвы, а также задержали организатора убийства.

Также РБК-Украина писало, что 19 декабря Верховная рада приняла закон о "ворах в законе" за основу. А сегодня, 30 января стало известно, что с Украины будет выдворено 9 воров в законе из Грузии и Российской Федерации.