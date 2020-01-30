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Грузія і Україна попередили замовне вбивство двох громадян

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 12:40
Грузія і Україна попередили замовне вбивство двох громадян
Ілюстративне фото (RFE/RL)

Злочинці планували підірвати автомобіль за допомогою дистанційного пристрою

Служби безпеки Грузії і України запобігли замовному убивству двох громадян Грузії. Про це заявив представник грузинської спецслужби на брифінгу, повідомляє Ехо Кавказу.

Повідомляється, що всього затримали 7 осіб: 6 у Тбілісі і Батумі та ще одного в Харкові.

За даними представника Контртерористичного центру Служби держбезпеки Грузії, вбивство було сплановане саме на території України. При цьому мотиви злочинців не повідомляються.

Водночас, за інформацією грузинських ЗМІ, жертвами злочинців повинні були стати брати Георгій і Давид Пеїкрішвілі, які відомі в Тбілісі зв'язками з резонансними кримінальними інцидентами.

Нагадаємо, в Київській області поліція попередила замовне вбивство адвоката. Правоохоронці інсценували вбивство і врятували життя потенційної жертви, а також затримали організатора вбивства.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Верховна рада прийняла закон про "злодіїв в законі" за основу. А сьогодні, 30 січня стало відомо, що Україна депортує 9 злодіїв в законі з Грузії та Російської Федерації.

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