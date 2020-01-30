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Украина выдворит 9 воров в законе из России и Грузии

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 12:21
Украина выдворит 9 воров в законе из России и Грузии
Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)

Их задержали в течение последних двух месяцев

С Украины будет выдворено 9 воров в законе из Грузии и Российской Федерации. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко во время итогового совещания ведомства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, их задержали в течение последних двух месяцев.

"Только за последние 2 месяца сотрудники подразделений стратегических расследований задержали 9 так называемых воров в законе. Преимущественно, это граждане Грузии и России. Этих лиц в дальнейшем будет принудительно выдворены за пределы Украины", - заявил Клименко.

Он отметил, что учитывая достаточно лояльное украинское законодательство, эти люди могут попытаться вернуться в Украину.

"Поэтому департаменту стратегических расследований Нацполиции нужно обеспечить сопровождение ко второму чтению закона Украины "О внесении изменений в УКУ относительно ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом", - заявил Клименко.

Напомним, 19 декабря Верховная рада приняла закон о "ворах в законе" за основу. В документе изложена новая редакция статьи "Создание преступной организации".

Также РБК-Украина писало, что в августе СБУ разоблачила межрегиональную банду под контролем "воров в законе". В частности, преступная организация контролировала многомиллионный денежный оборот, полученный от незаконной деятельности в разных регионах.

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Новости Украины Российская ФедерацияГрузиявор в законе
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