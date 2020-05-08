ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грузія не може вказувати, куди призначати Саакашвілі, - Кулеба

Новини » Політика     08.05.2020 - 11:59
Грузія не може вказувати, куди призначати Саакашвілі, - Кулеба
Фото: Михайло Саакашвілі (РБК-Україна)

Кулеба заявив, що Україна переживе можливі різкі кроки з боку Грузії

Грузія не може давати вказівки Україні в питаннях про призначення Михайла Саакашвілі на будь-які посади. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українська сторона спокійно сприйняла ультиматум з відкликанням посла Грузії. Він також додав, що відносини між Україною і Грузією не можуть стати заручником долі однієї людини.

"Ми розуміємо внутрішньополітичний контекст в Грузії і в нього не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати чи не призначати нашого громадянина", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що Саакашвілі і раніше обіймав державні посади в Україні.

"Якщо ж з боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім будемо відновлювати все втрачене", - додав міністр.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський Саакашвілі призначив головою виконавчого комітету Національної ради з питань реформ. До цього передбачалося, що він стане віце-прем'єром з питань реформ в уряді Дениса Шмигаля.

Сьогодні стало відомо, що Грузія відкликала посла з Києва через призначення Саакашвілі. Офіційний Тбілісі був проти будь-яких його призначень, оскільки колишній президент Грузії засуджений у своїй країні.

Саакашвілі розповів, що робитиме на новій посаді
Новини України СаакашвіліГрузіяДмитро Кулеба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся