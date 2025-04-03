Грузія скоротила безвіз для українців до одного року

Безвіз для українців у Грузії

Нагадаємо, спочатку термін перебування в країні обмежувався одним роком. Після початку повномасштабної війни в Україні, термін було збільшено до двох років. У квітні 2024 року Грузія збільшила його до трьох років.

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Грузія з самого початку війни в Україні висловила свою підтримку українській державі та засудила дії Росії. Однак Тбілісі не ввів санкції проти Росії й не став постачати зброю Україні, але надав значну гуманітарну допомогу.

Водночас Грузія надала притулок десяткам тисяч українських біженців.

Окрім того, у 2023 році Грузія відмовилася повернути Україні самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були передані у 2008-му. Тоді Грузія зазнала нападу з боку Росії.

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