Грузия сократила безвиз для украинцев до одного года

Безвиз для украинцев в Грузии

Напомним, изначально срок пребывания в стране ограничивался одним годом. После начала полномасштабной войны в Украине, срок был увеличен до двух лет. В апреле 2024 года Грузия увеличила его до трех лет.

Позиция Грузии относительно войны в Украине

Грузия с самого начала войны в Украине выразила свою поддержку украинскому государству и осудила действия России. Однако Тбилиси не ввел санкции против России и не стал поставлять оружие Украине, но предоставил значительную гуманитарную помощь.

В то же время Грузия предоставила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.

Кроме того, в 2023 году Грузия отказалась вернуть Украине самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые были переданы в 2008-м. Тогда Грузия подверглась нападению со стороны России.

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