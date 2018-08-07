США призывают РФ вывести войска из Грузии
США призывают Россию вывести свои силы из Грузии на довоенные позиции
Соединенные Штаты Америки (США) призывают Российскую Федерацию (РФ) вывести свои войска из оккупированной территории Грузии. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
Как отмечается в сообщении, сегодня, 7 августа 2018 года, исполняется 10 лет с момента, как вооруженные силы Российской Федерации нарушили международную границу с Грузией.
"Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства.
Отметим, Европейский союз также заявил о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.
Добавим также, что и Украина требует от Российской Федерации (РФ) прекратить оккупацию территории Грузии, которая длится уже 10 лет.