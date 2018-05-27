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Грузия рассчитывает на вступление в НАТО в 2021

НовостиПолитика    27.05.2018 - 09:47
Фото: Георгий Квирикашвили (flickr.com/poroshenkopetro)
Фото: Георгий Квирикашвили (flickr.com/poroshenkopetro)

Грузия надеется на полноправное членство в НАТО через три года

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили рассчитывает на вступление страны в НАТО в 2021 году. Об этом сообщает местный "Первый канал".

"Мы надеемся, что в 2021 году, через сто лет после советской оккупации, Грузия станет полноправным членом НАТО… Грузия готова к вызову, Грузия ежедневно работает, чтобы стать членом европейской семьи и настоящим членом евроатлантического сообщества", - заявил Квирикашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что Колумбия станет партнером НАТО. В частности, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отметил, что его страна станет единственной  в Латинской Америке, которая будет иметь такую привилегию.

"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы оформим вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", - написал колумбийский лидер на своей странице в Twitter.

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Теги публикации: НАТО, Грузия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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