Колумбия станет партнером НАТО

Президент Колумбии анонсировал подписание соглашение с НАТО на следующей неделе

Колумбия достигла соглашения о партнерстве с НАТО. Об этом проинформировал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 26 мая в своем Twitter.

Президент Колумбии отметил, что его страна станет единственной в Латинской Америке, которая будет иметь такую привилегию.

"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы оформим вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", - написал Хуан Мануэль Сантос на своей странице.

Y otra gran noticia. La próxima semana formalizaremos el ingreso de Colombia a la OTAN, @NATO, en la categoría de socio global. Seremos el único país de Latinoamérica con este privilegio. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) May 26, 2018

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Северной Кореей по поводу встречи с Ким Чен Ыном идут успешно.

Встреча с лидером КНДР скорее всего произойдет, согласно предыдущим договоренностям, 12 июня.