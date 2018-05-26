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Колумбия станет партнером НАТО

НовостиПолитика    26.05.2018 - 07:22
фото: президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос (EPA / UPG)
фото: президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос (EPA / UPG)

Президент Колумбии анонсировал подписание соглашение с НАТО на следующей неделе

Колумбия достигла соглашения о партнерстве с НАТО. Об этом проинформировал президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 26 мая в своем Twitter.

Президент Колумбии отметил, что его страна станет единственной  в Латинской Америке, которая будет иметь такую привилегию.

"И еще одна большая новость. На следующей неделе мы оформим вступление Колумбии в НАТО в качестве глобального партнера", - написал Хуан Мануэль Сантос на своей странице.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Северной Кореей по поводу встречи с Ким Чен Ыном идут успешно.

Встреча с лидером КНДР скорее всего произойдет, согласно предыдущим договоренностям, 12 июня.

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Теги публикации: НАТО, Колумбия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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