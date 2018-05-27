Грузія розраховує на вступ до НАТО в 2021

Грузія сподівається на повноправне членство в НАТО через три роки

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі розраховує на вступ країни до НАТО у 2021 році. Про це повідомляє місцевий "Перший канал".

"Ми сподіваємося, що в 2021 році, через сто років після радянської окупації, Грузія стане повноправним членом НАТО... Грузія готова до виклику, Грузія щодня працює, щоб стати членом європейської сім'ї та справжнім членом євроатлантичної спільноти", - заявив Квірікашвілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колумбія стане партнером НАТО. Зокрема, президент Колумбії Хуан Мануель Сантос зазначив, що його країна стане єдиною в Латинській Америці, яка буде мати такий привілей.

"І ще одна велика новина. Наступного тижня ми оформимо вступ Колумбії до НАТО як глобального партнера", - написав колумбійський лідер на своїй сторінці в Twitter.