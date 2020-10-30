Грузия не пускает украинских наблюдателей на парламентские выборы

Фото: Елизавета Ясько (РБК-Украина)

Грузия не пускает делегацию Верховной рады Украины наблюдателями на парламентские выборы, которые пройдут 31 октября. Власти этой страны сегодня ночью отменили разрешение на прием самолета из Украины.

Об этом в Facebook сообщила глава постоянной делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

По ее словам, около 30 народных депутатов из трех фракций планировали визит в Грузию, чтобы быть наблюдателями на выборах. Их пригласила партия "Единое национальное движение", лидером которой является Михаил Саакашвили.

"Все депутаты регистрировались в качестве наблюдателей на сайте Грузинского ЦИК. Однако сегодня ночью грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины", - отметила Ясько.

Она также добавила, что ЕНД пригласила украинских парламентариев, поскольку обеспокоена низким количеством международных наблюдателей. В рамках визита народных депутатов была запланирована работа на участках и встречи с предвыборными штабами разных партий, которые принимают участие в выборах.

Напомним, в августе стало известно, что глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен вернуться на родину. В самой Грузии напомнили, что в отношении него открыты несколько уголовных дел и вынесен заочный приговор.

Сторонники также выдвинули его на пост премьер-министра от оппозиции.

Отметим, ранее из-за заявлений Саакашвили о политической ситуации в Грузии между Тбилиси и Киевом произошли дипломатические скандалы.