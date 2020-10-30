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Грузія не пускає українських спостерігачів на парламентські вибори

Тбілісі, П'ятниця 30 жовтня 2020 12:57
Грузія не пускає українських спостерігачів на парламентські вибори
Фото: Єлизавета Ясько (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Грузія не пускає делегацію Верховної ради України спостерігачами на парламентські вибори, які пройдуть 31 жовтня. Влада цієї країни сьогодні вночі скасувала дозвіл на прийом літака з України.

Про це у Facebook повідомила голова постійної делегації у ПАРЄ, нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько.

За її словами, близько 30 народних депутатів з трьох фракцій планували візит до Грузії, щоб бути спостерігачами на виборах. Їх запросила партія "Єдиний національний рух", лідером якої є Михайло Саакашвілі.

"Всі депутати реєструвалися в якості спостерігачів на сайті Грузинського ЦВК. Однак сьогодні вночі грузинська влада скасувала дозвіл на прийом літака з України", - зазначила Ясько.

Вона також додала, що ЄНР запросила українських парламентаріїв, оскільки стурбована низькою кількістю міжнародних спостерігачів. В рамках візиту народних депутатів була запланована робота на дільницях і зустрічі з передвиборчими штабами різних партій, які беруть участь у виборах.

Нагадаємо, в серпні стало відомо, що голова Виконавчого комітету реформ при президентові України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі має намір повернутися на батьківщину. У самій Грузії нагадали, що стосовно нього відкрито кілька кримінальних справ та винесено заочний вирок.

Прихильники також висунули його на пост прем'єр-міністра від опозиції.

Зазначимо, раніше через заяви Саакашвілі про політичну ситуацію в Грузії між Тбілісі й Києвом відбулися дипломатичні скандали.

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