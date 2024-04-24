Грузія продовжила термін безвізового перебування у країні для громадян України

Позиція Грузії щодо війни в Україні

Грузія з самого початку війни в Україні висловила свою підтримку українській державі і засудила дії Росії. Однак Тбілісі не ввів санкції проти Росії і не став постачати зброю Україні, але надав значну гуманітарну допомогу.

Грузія також надала притулок десяткам тисяч українських біженців.

Проте 2023 року Грузія відмовилася повернути Україні самохідні зенітно-ракетні комплекси "Бук", які були передані у 2008 році. Тоді Грузія зазнала нападу з боку Росії.

Чому Грузія не допомагає у війні в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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