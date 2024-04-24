Грузия продлила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины

Позиция Грузии по войне в Украине

Грузия с самого начала войны в Украине выразила свою поддержку украинскому государству и осудила действия России. Однако Тбилиси не ввел санкции против России и не стал поставлять оружие Украине, но оказал значительную гуманитарную помощь.

Грузия также предоставила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.

Однако в 2023 году Грузия отказалась вернуть Украине самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые были переданы в 2008 году. Тогда Грузия подверглась нападению со стороны России.

Почему Грузия не помогает в войне в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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