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Грузия продлила срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Грузии продлило срок пребывания в стране граждан Украины без визы до трех лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства Грузии.

"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение полных 3 лет", - говорится в документе. 

При этом отмечается, что постановление вступает в силу с момента опубликования и продлевается с 24 февраля 2024 года.

 

Позиция Грузии по войне в Украине

Грузия с самого начала войны в Украине выразила свою поддержку украинскому государству и осудила действия России. Однако Тбилиси не ввел санкции против России и не стал поставлять оружие Украине, но оказал значительную гуманитарную помощь.

Грузия также предоставила убежище десяткам тысяч украинских беженцев.

Однако в 2023 году Грузия отказалась вернуть Украине самоходные зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые были переданы в 2008 году. Тогда Грузия подверглась нападению со стороны России.

Почему Грузия не помогает в войне в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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