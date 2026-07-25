Грузія продовжила надання допомоги біженцям з України

Як пише видання, дія програми фінансової підтримки українців продовжена до 1 жовтня 2026 року. У тому числі ця програма поширюється на осіб, які мають право на постійне проживання в Україні, але також прибули до Грузії через війну.

Згідно з ухваленим рішенням, сім'ї продовжать отримувати 300 ларі (100 євро) на забезпечення житлом, а кожен отримувач - 45 ларі (15 євро) щомісячної допомоги. Ці виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.

Також уточнюється, що виплату 45 лапі буде припинено лише з наступного місяця після того, як людина залишить територію Грузію. Є також момент і по 300 ларі - цю виплату на житло сім'ї припинять лише в тому випадку, якщо всі її члени поїдуть з країни.

Як пише ЗМІ, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

Крім цього, грузинський уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року до 1 жовтня 2026 року, а також безперервно перебувають на території країни.

Таким чином, українці до цієї дати зможуть безкоштовно користуватися такими медичними послугами, як: