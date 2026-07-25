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Грузія продовжила надання допомоги біженцям з України

17:26 25.07.2026 Сб
2 хв
Яку допомогу продовжать отримувати українські біженці?
aimg Едуард Ткач
Фото: програму продовжено до жовтня цього року (Getty Images)

Уряд Грузії офіційно продовжив надання фінансової та медичної допомоги громадянам України, які прибули до країни через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.

Як пише видання, дія програми фінансової підтримки українців продовжена до 1 жовтня 2026 року. У тому числі ця програма поширюється на осіб, які мають право на постійне проживання в Україні, але також прибули до Грузії через війну.

Згідно з ухваленим рішенням, сім'ї продовжать отримувати 300 ларі (100 євро) на забезпечення житлом, а кожен отримувач - 45 ларі (15 євро) щомісячної допомоги. Ці виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.

Також уточнюється, що виплату 45 лапі буде припинено лише з наступного місяця після того, як людина залишить територію Грузію. Є також момент і по 300 ларі - цю виплату на житло сім'ї припинять лише в тому випадку, якщо всі її члени поїдуть з країни.

Як пише ЗМІ, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

Крім цього, грузинський уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року до 1 жовтня 2026 року, а також безперервно перебувають на території країни.

Таким чином, українці до цієї дати зможуть безкоштовно користуватися такими медичними послугами, як:

  • вакцинація;
  • лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, включаючи забезпечення спеціалізованими ліками;
  • охорона здоров'я матері та дитини, включаючи допологове спостереження та скринінг новонароджених;
  • послуги у сфері психічного здоров'я;
  • лікування цукрового діабету, включаючи забезпечення медикаментами;
  • діаліз;
  • лікування пацієнтів з рідкісними захворюваннями та тих, хто потребує постійної замісної терапії;
  • екстрена медична допомога за програмою реферального обслуговування, включаючи пологи та екстрену імунізацію.

Біженці з України

Нагадаємо, минулого тижня Євросоюз продовжив дію статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік - до 4 березня 2028 року. Однак тепер правила надання цього статусу стануть суворішими.

Також ми писали, що, за словами комісара Ради Європи з прав людини Майкла О'Флаерті, у країнах Європи спостерігається політична тенденція "витіснення" українських біженців назад додому. При цьому він вважає, що виправити цю ситуацію ще можна

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ГрузіяВійна в Україні