Грузия продлила предоставление помощи беженцам из Украины

Как пишет издание, действие программы финансовой поддержки украинцев продлено до 1 октября 2026 года. В том числе эта программа распространяется на лиц, которые имеют право на постоянное проживание в Украине, но тоже прибыли в Грузию из-за войны.

Согласно принятому решению, семьи продолжат получать 300 лари (100 евро) на обеспечение жильем, а каждый получатель - 45 лари (15 евро) ежемесячной помощи. Эти выплаты осуществляет Агентство социального обслуживания.

Также уточняется, что выплата 45 лари будет прекращена лишь со следующего месяца после того, как человек покинет территорию Грузию. Есть также момент и по 300 лари - эту выплату на жилье семье прекратят лишь в том случае, если все ее члены уедут из страны.

Как пишет СМИ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Помимо этого, грузинское правительство продлило до 1 октября 2026 года программу медицинского обслуживания для граждан Украины, которые прибыли в Грузию в период с 1 февраля 2022 года по 1 октября 2026 года, а также непрерывно находятся на территории страны.

Таким образом, украинцы до этой даты смогут бесплатно пользоваться такими медицинскими услугами, как: