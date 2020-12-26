Грузия приняла резолюцию относительно интеграции в ЕС и НАТО

Парламент Грузии поддержал проект резолюции о стремлении страны вступить в Европейский союз и НАТО. Это определили приоритетом внешней политики.

Об этом сообщается на сайте парламента Грузии.

Резолюцию поддержал 81 депутат.

"Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности", - говорится в документе.

Еще одним приоритетом Грузии во внешней политике называют полноправное членство в ЕС.

Напомним, согласно данным опроса компании Info Sapiens, в ноябре 2020 года украинцы преимущественно выступают за продолжение интеграционного курса государства к Европейскому союзу и НАТО. Хотят, чтобы страна была членом и ЕС, и НАТО 44,35% опрошенных, еще 22,28% стремятся членства только в ЕС, а 4,07% только в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО.