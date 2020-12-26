Грузія прийняла резолюцію щодо інтеграції до ЄС та НАТО

Парламент Грузії підтримав проєкт резолюції про прагнення країни вступити до Європейського союзу і НАТО. Це визначили пріоритетом зовнішньої політики.

Про це повідомляється на сайті парламенту Грузії.

Резолюцію підтримав 81 депутат.

"Безальтернативним пріоритетом зовнішньої політики Грузії є членство в Організації Північноатлантичного договору. Трансатлантична єдність є найважливішою умовою зміцнення світової безпеки", - йдеться в документі.

Ще одним пріоритетом Грузії у зовнішній політиці називають повноправне членство в ЄС.

Нагадаємо, згідно з даними опитування компанії Info Sapiens, у листопаді 2020 року українці переважно виступають за продовження інтеграційного курсу держави до Європейського союзу та НАТО. Хочуть, щоб країна була членом і ЄС, і НАТО 44,35% опитаних, ще 22,28% прагнуть членства лише в ЄС, а 4,07% лише в НАТО.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би вступ до НАТО.