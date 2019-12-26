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Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны

Новости » Политика     26.12.2019 - 15:28
Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны
Фото: НАТО (РБК-Украина)

Поддержка вступления в НАТО растет

Большинство украинцев считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, за вступление в НАТО в 2019 году выступают 51% граждан (46% в 2018 году, 38,5% в 2017 году), и еще 1,5% надеются на военный союз с США.

Внеблоковый статус отстаивают 26% (24% в 2018 году), а поддержка военного союза с Россией и другими странами СНГ составляет 5,5% (7% в 2018 году).

Однако в этом вопросе существуют существенные региональные отличия: членство в НАТО поддерживают в Западном (80%) и Центральном (54%) регионах, а вот в Южном (41%) и Восточном (42%) регионах отдают предпочтение нейтральному статусу Украины.

"Более того, в Восточном регионе 14% считают лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины военный союз с Россией и другими странами СНГ, правда, в прошлом году таких было 20%", - отмечают социологи.

Какой вариант обеспечения безопасности был бы, по Вашему мнению, лучшим для Украины?

Украинцы назвали лучший вариант обеспечения безопасности страны

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проведен с 13 по 18 декабря 2019 года среди 2017 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года Россию считают страной-агрессором по отношению к Украине 70% респондентов.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в ноябре 2019 года 30,2% украинцев считали, что российское вторжение на Донбасс имело целью покорение Украинского государства и включение его в сферу российского влияния.

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