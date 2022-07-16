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Грузия получила статус оперативного партнера НАТО в морской операции

Фото: Грузия получила статус оперативного партнера НАТО в морской операции (flickr)
Автор: Елизавета Драбкина

НАТО предоставил Грузии статус оперативного партнера по операции "Морской страж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Указано, что Альянс принял положительное решение после того, как тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО.

Морская операция НАТО по обеспечению безопасности "MSO Sea Guardian" стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию "Активные усилия" (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-ой статьи НАТО в 2001-2016 годах. Она проводится в Средиземном море.

Основная цель операции - обеспечение безопасности на море и своевременного реагирования на угрозы. Она направлена ​​на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.

Как сообщалось ранее, Грузия хочет вступить в НАТО, но перед этим необходимо решить все территориальные проблемы с Россией.

При этом Еврокомиссия не рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии.

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