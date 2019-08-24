Грузия поддержит туристическую отрасль, пострадавшую от российских санкций

Власти Грузии представили новую инициативу правительства по поддержке предпринимателей, которые испытывают финансовые трудности из-за российских санкций и сокращения туристических потоков. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Инициатива предполагает софинансирование процентной ставки по кредитам и является одним из пунктов плана правительства, направленного на поддержку предприятий, пострадавших от событий 20 июня.

Механизм будет запущен 1 сентября. Реализовывать проект будет агентство Enterprise Georgia Министерства экономики и устойчивого развития будет. Агентство с 1 августа 2019 года и в течение следующих шести месяцев будет софинансировать 80% ежемесячной процентной ставки по кредитам в национальной валюте и 70% ежемесячной процентной ставки в случае кредитов в иностранной валюте.

Бенефициарами механизма софинансирования могут быть кандидаты, которые имеют отели с 4-20 номерами и взяли кредит на строительство(расширение, оснащение, ремонт, отеля до 30 июня 2019 года.

В рамках механизма софинансирования максимальная сумма кредита для софинансирования составляет 300 тысяч лари, 100 тыс. долларов США и 80 тыс. евро.

Напомним, отношения между Россией и Грузией обострились после выступления российских политиков в парламенте Грузии в июне. В частности, выступление депутата Сергея Гаврилова с места спикера вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра МВД и досрочных выборов.

После этого российские власти запретили с 8 июля прямые перелеты между Россией и Грузией.