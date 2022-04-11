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Грузія не планує відкривати "другий фронт", - прем'єр

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Тбілісі, Понеділок 11 квітня 2022 11:24
Грузія не планує відкривати "другий фронт", - прем'єр Фото: прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна повинна продовжити мирний розвиток, незважаючи на війну в Україні. При цьому він підкреслив, що Тбілісі не буде відкривати "другий фонт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

"У нас дуже позитивні очікування розвитку нашої країни. Попри війну, що відбувається трагедію на Україні, ми повинні зберегти мир", - заявив прем'єр.

Він додав, що ніякі заклики відкрити "другий фронт" в Грузії урядом допущені не будуть.

"Ніякого другого фронту в Грузії не буде, ми цього не допустимо і продовжимо захист наших громадян і держави", - заявив Гарібашвілі.

Нагадаємо, раніше невизнана Південна Осетія заявила про плани провести референдум щодо приєднання до Росії.

Відзначимо, у Грузії назвали будь-які розмови про проведення референдуму про приєднання до Росії окупованих територій неприйнятними.

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