Грузія не планує відкривати "другий фронт", - прем'єр

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна повинна продовжити мирний розвиток, незважаючи на війну в Україні. При цьому він підкреслив, що Тбілісі не буде відкривати "другий фонт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"У нас дуже позитивні очікування розвитку нашої країни. Попри війну, що відбувається трагедію на Україні, ми повинні зберегти мир", - заявив прем'єр.

Він додав, що ніякі заклики відкрити "другий фронт" в Грузії урядом допущені не будуть.

"Ніякого другого фронту в Грузії не буде, ми цього не допустимо і продовжимо захист наших громадян і держави", - заявив Гарібашвілі.