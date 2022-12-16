Грузія після скандалу виділила кошти на генератори для України

Після скандалу щодо надання гуманітарної допомоги Україні, уряд Грузії все ж прийняв рішення надати генератори для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Новости-Грузия" .

Генератори різного типу будуть відправлені до України як гуманітарна допомога, нині йде пошук компаній-постачальників та оформлення закупівель.

Міністерство економіки Грузії повідомило, що відповідно до постанови уряду, на придбання генераторів для України виділено 1,5 мільйона ларі, що становить близько 562 тисячі доларів.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявляв, що Грузія місяць не відповідала на прохання України щодо передачі генераторів. Своєю чергою грузинська влада заявила, що нібито "вперше чує" про таке звернення.

Нагадаємо, раніше у Грузії заявили, що не можуть і не будуть надавати військову допомогу Україні.

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