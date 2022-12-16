Грузия после скандала выделила средства на генераторы для Украины

После скандала о предоставлении гуманитарной помощи Украине, правительство Грузии все же приняло решение предоставить генераторы для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Новости-Грузия" .

Генераторы разного типа будут отправлены в Украину как гуманитарная помощь, сейчас идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.

Министерство экономики Грузии сообщило, что согласно постановлению правительства, на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, что составляет около 562 тысяч долларов.

Напомним, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Грузия месяц не отвечала на просьбу Украины по передаче генераторов. В свою очередь грузинские власти заявили, что якобы "впервые слышит" о таком обращении.

Напомним, ранее в Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине.

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