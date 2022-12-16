Грузия после скандала выделила средства на генераторы для Украины

После скандала о предоставлении гуманитарной помощи Украине, правительство Грузии все же приняло решение предоставить генераторы для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Новости-Грузия" .
Министерство экономики Грузии сообщило, что согласно постановлению правительства, на приобретение генераторов для Украины выделено 1,5 миллиона лари, что составляет около 562 тысяч долларов.
Генераторы разного типа будут отправлены в Украину как гуманитарная помощь, сейчас идет поиск компаний-поставщиков и оформление закупок.
Напомним, временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявлял, что Грузия месяц не отвечала на просьбу Украины по передаче генераторов. В свою очередь грузинские власти заявили, что якобы "впервые слышит" о таком обращении.
Напомним, ранее в Грузии заявили, что не могут и не будут оказывать военную помощь Украине.
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