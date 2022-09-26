Грузія перевела КПП на особливий режим, а Росія пригнала на кордон БТР із військовими

За даними Telegram-каналу, у черзі на в'їзд до Грузії паніка, стрімко поширюється чутка, що російські військові перевірятимуть усіх чоловіків, які намагаються виїхати з Росії, щоб не потрапити під мобілізацію.

За даними РБК, ФСБ РФ підтвердила висування БТР до прикордонного пункту "Верхній Ларс" на кордоні з Грузією на той випадок, якщо люди, які стоять у черзі, нібито вирішать прорвати кордон.

"БТР туди рухається, але він рухається не для виставлення блок-поста, це, грубо кажучи, резерв про всяк непередбачений випадок, якщо резервісти захочуть прорвати пункт пропуску і без оформлення будь-яких прикордонних формальностей покинути країну. Тільки з цією метою. Жодних блокпостів виставлятися не буде… КПП працює у штатному режимі, жодні обмеження щодо виїзду громадян чоловічої статі призовного віку не запроваджувалися", - цитує видання заяву ФСБ.

При цьому, як пише "Новости Грузия", всі митні пости Грузії переведені на особливий режим роботи.

"У прикордонних КПП по всій Грузії збільшено кількість митників, всі пункти працюють у цілодобовому режимі, - цитує видання заяву Мінфіну Грузії. - Процедури митного контролю вантажних автомобілів, що прямують з Грузії (митний пост "Казбегі" через митний пост "Ларс" на стороні Російської Федерації), частково затягуються".