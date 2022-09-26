Грузия перевела КПП на особый режим, а Россия пригнала на границу БТР с военными

По данным Telegram-канала, в очереди на въезд в Грузию паника, стремительно распространяется слух, что российские военные будут проверять всех мужчин, которые пытаются уехать из России, чтобы не попасть под мобилизацию.

По данным РБК, ФСБ РФ подтвердила выдвижение БТР к погранпункту "Верхний Ларс" на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди якобы решат прорвать границу.

"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", - цитирует издание заявление ФСБ.

При этом как пишет "Новости Грузия", все таможенные посты Грузии переведены на особый режим работы.

"В приграничных КПП по всей Грузии увеличено число таможенников, все пункты работают в круглосуточном режиме, - цитирует издание заявление Минфина Грузии. - Процедуры таможенного контроля грузовых автомобилей, следующих из Грузии (таможенный пост "Казбеги" через таможенных пост "Ларс" на стороне Российской Федерации), частично затягиваются".