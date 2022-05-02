Грузия передала ЕС первую часть анкеты для получения статуса кандидата
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили передал главе представительства ЕС Карлу Харцелю первую часть анкеты, которая нужна для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правительства Грузии.
"Имею честь передать вам наши ответы на анкету Еврокомиссии в рамках подготовки к рассмотрению заявки Грузии на членство в ЕС", - отметил Гарибашвили.
По его словам, продолжается работа по заполнению второй, отраслевой части анкеты, которая включает 33 главы и до 2300 вопросов. Он также отметил, что правительство Грузии хочет досрочно передать ЕС вторую часть вопросника.
После того, как будет передана вся анкета, Еврокомиссия приступит к подготовке своего оценочного отчета, который будет представлен в Совет ЕС. Решение о предоставлении статуса страны-кандидата ожидается к концу июня.
Напомним, почти одновременно с Украиной свои заявки на членство в ЕС подали Грузия и Молдова, Кишинев передал свою анкету еще в апреле.
Украина надеется вступить в Евросоюз уже в 2024 году.
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