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Молдова передала анкету для вступления в ЕС

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Молдова, Пятница 22 апреля 2022 13:30
Молдова передала анкету для вступления в ЕС Фото: Молдова (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Власти Молдовы заполнили анкету, которая покажет готовность страны стать кандидатом в члены ЕС. В здании администрации президента 22 апреля прошла церемония передачи анкеты главе Делегации ЕС в Молдове Янису Мажейксу.

Об этом сообщает РБК-Украина с сылкой на Newsmaker.

Как отметила президент Майя Санду, это первый опросник, который Молдова должна заполнить для вступления в ЕС. В связи с этим президент призвала государственных служащих «усердно работать, работать больше, чем раньше".

"Вступление в ЕС - это национальный проект Молдовы, проект нынешнего поколения, свет в конце тоннеля, который нам всем так нужен. И для этого мы должны работать, сделать совместное усилие всего общества. ЕС - прежде всего проект мира, благосостояния, демократии, процветания. Молдова будет в безопасности в европейской семье", - сказала президента, отметив, что она рассчитывает на вклад всех граждан в процесс евроинтеграции.

Также президент сообщила о создании комиссии, которая будет заниматься евроинтеграцией.

"Сегодня я созвала заседание, на котором учредили комиссию, которая будет заниматься европейской интеграцией. В нее вошли представители разных органов страны. Эта комиссия будет координировать процесс подготовки Молдовы к вступлению в ЕС. Это сложный процесс, нам еще предстоит много работы", - сказала Санду.

Как отметил глава Делегации ЕС Янис Мажейкс, Молдова всего за 11 дней заполнила первую часть опросника. Это, по мнению главы Делегации ЕС, доказывает "стремление молдавских властей и всего молдавского народа сделать все возможное, чтобы как можно скорее присоединиться к европейской семье".

"Ответы на вопросы этой анкеты — лишь первый шаг продолжительного процесса. Сейчас Молдова получила вторую часть анкеты, еще более объемную. Она покрывает все области, важные для вступления в ЕС", - сказал Мажейкс.

Также читайте, для поддержки наших сограждан Миссия ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) выпустила путеводитель с картой транзитных маршрутов в ЕС через Молдову.

Недавно президент Молдовы Майя Санду утвердила принятый ранее парламентом страны запрет на георгиевскую ленту и символы "Z" и "V".

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