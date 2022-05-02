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Грузія передала ЄС першу частину анкети для отримання статусу кандидата

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Тбілісі, Понеділок 02 травня 2022 14:32
Грузія передала ЄС першу частину анкети для отримання статусу кандидата Фото: Карл Харцель і Іраклій Гарібашвілі (facebook.com/GeorgianGovernment)
Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі передав главі представництва ЄС Карлу Харцелю першу частину анкети, яка потрібна для отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уряду Грузії.

"Маю честь передати вам наші відповіді на анкету Єврокомісії в рамках підготовки до розгляду заявки Грузії на членство в ЄС", - зазначив Гарібашвілі.

За його словами, триває робота щодо заповнення другої, галузевої частини анкети, яка включає 33 глави і до 2300 питань. Він також зазначив, що уряд Грузії хоче достроково передати ЄС другу частину запитальника.

Після того, як буде передана вся анкета, Єврокомісія приступить до підготовки свого оціночного звіту, який буде представлений до Ради ЄС. Рішення про надання статусу країни-кандидата очікується до кінця червня.

Нагадаємо, майже одночасно з Україною свої заявки на членство в ЄС подали Грузія і Молдова, Кишинів передав свою анкету ще в квітні.

Україна сподівається вступити до Євросоюзу вже в 2024 році.

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