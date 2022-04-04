Грузия отрицает пособничество контрабанде России

Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Кахиани заявил, что такая информация может быть связанной, якобы, с гибридной войной против самой же Грузии. Также он связал данные разведки с тем, что во властных структурах Украины находятся представители бывшей правящей партии"Единое национальное движение".

"Мягко говоря, это не имеет ничего общего с Правдой. Я сказал бы и по-другому, что это даже оскорбительно для нашей страны, когда у кого-то могут возникать такие вопросы. Конечно, это ни в коей мере не соответствует действительности", - заявил Кахиани.