Грузія заперечує пособництво контрабанді Росії

Депутат парламенту Грузії від правлячої партії «Грузинська мрія» Георгій Кахіані заявив, що така інформація може бути пов’язаною, нібито, з гібридною війною проти самої ж Грузії. Також він пов’язав дані розвідки з тим, що у владних структурах України перебувають представники колишньої правлячої партії"Єдиний національний рух".

"М'яко кажучи, це не має нічого спільного із правдою. Я сказав би і по-іншому, що це навіть образливо для нашої країни, коли в когось можуть виникати такі питання. Звичайно, це жодною мірою не відповідає дійсності", - заявив Кахіані.