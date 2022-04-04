Грузія заперечує пособництво контрабанді Росії

Тбілісі заперечує інформацію розвідки України, щодо пособництва Росії у контрабанді підсанкційних товарів. В Грузії назвали таку заяву образливою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости-Грузия".
Депутат парламенту Грузії від правлячої партії «Грузинська мрія» Георгій Кахіані заявив, що така інформація може бути пов’язаною, нібито, з гібридною війною проти самої ж Грузії. Також він пов’язав дані розвідки з тим, що у владних структурах України перебувають представники колишньої правлячої партії"Єдиний національний рух".
"М'яко кажучи, це не має нічого спільного із правдою. Я сказав би і по-іншому, що це навіть образливо для нашої країни, коли в когось можуть виникати такі питання. Звичайно, це жодною мірою не відповідає дійсності", - заявив Кахіані.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними розвідки, Росія налагоджує канали контрабанди підсанкційних товарів через Грузію.
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