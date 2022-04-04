Россия налаживает контрабанду подсанкционных товаров через Грузию, - разведка
Российская Федерация налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров. Один из таких каналов пролегает через территорию Грузии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии", - пишет пресс-служба.
Политическое руководство Грузии приказало собственным спецслужбам не препятствовать деятельности контрабандистов.
Известно о канале поставки товаров военного назначения на территорию оккупанта Восточной Азией. Речь идет о поставке запчастей техники, электроники и оптических приборов.
"Также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией", - добавляет пресс-служба.
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