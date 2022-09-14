Грузия может открыть "второй фонт" против России: названо условие

"Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ. Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта", - заявил он.

Напомним, с начала войны в Украине Грузия заняла нейтральную позицию. В частности, Тбилиси отказался вводить санкции против России. Кроме того, по данным украинской разведки грузинский бизнес помогает россиянам обходить ограничения.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял, что Грузия не собирается воевать с РФ и открывать так называемый "второй фронт".

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