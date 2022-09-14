RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грузія може відкрити "другий фонт" проти Росії: названо умову

Фото: глава партії "Грузинська Солідарність" Іраклій Кобахідзе (facebook.com/KobakhidzeOfficial)
Автор: Валерія Поліщук

Влада Грузії може відкрити "другий фронт" проти Росії. Однак перед цим влада має намір організувати референдум з цього питання.

Про це заявив глава партії "Грузинська Солідарність" Іраклій Кобахідзе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказький вузол".

"Ми можемо провести референдум і запитати у населення, чи хочуть вони відкриття в Грузії другого фронту. Можемо піти за тим, що скаже народ. Нехай вирішує населення, чи згідно воно з високопоставленими особами України або ж з нашою позицією про відмову від другого фронту", - заявив він.

Нагадаємо, з початку війни в Україні Грузія зайняла нейтральну позицію. Зокрема, Тбілісі відмовився вводити санкції проти Росії. Крім того, за даними української розвідки Грузинський бізнес допомагає росіянам обходити обмеження.

Крім того, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявляв, що Грузія не збирається воювати з РФ і відкривати так званий "другий фронт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГрузіяВійна Росії проти України